Regional 22/05/2022 05:55 Governo de MT investe R$ 280 milhões e entrega 600 novos ônibus escolares O Governo de Mato Grosso investiu R$ 280 milhões para renovar a frota do transporte escolar nos 141 municípios do Estado. Ao todo, são entregues 600 novos ônibus, que vão atender aos alunos da zona rural. O governador Mauro Mendes entregou dois ônibus para o município de Carlinda , que vão atender 734 alunos. Outros seis novos veículos foram entregues na semana passada aos municípios de Dom Aquino, Primavera do Leste, Gaúcha do Norte, Paranatinga, Poxoréu e Santo Antônio do Leste. “O Governo de Mato Grosso investe em todas as áreas e regiões, sempre buscando oferecer melhores condições de vida para a população, e a educação sempre foi uma das prioridades desta gestão. Estes novos ônibus vão melhorar a qualidade do transporte escolar dos alunos, refletindo na melhoria do ensino-aprendizagem”, destacou o governador Mauro Mendes. “Estamos muito agradecidos por esse olhar diferenciado do governador Mauro Mendes para o nosso município. Estes dois ônibus vão ajudar muito, para que possamos transportar os nossos alunos com muito mais segurança e cuidado”, declarou a prefeita de Carlinda, Carmem Leal. Em 2021, o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), adquiriu outros 19 ônibus, com investimentos de R$ 5 milhões. Foram beneficiados os municípios de Alto Paraguai, com oito ônibus; Rondolândia e Nobres com dois veículos cada; além de Novo Santo Antônio, Poconé, Campinápolis, Jaciara, Água Boa, Tesouro e Peixoto de Azevedo, atendidos com um ônibus cada um. “A educação é uma das frentes, dentro do pacote que prevê recursos de R$ 700 milhões somente neste ano, para toda a estrutura da rede estadual de ensino. A entrega destes novos veículos ao município de Carlinda reflete a constante dedicação da equipe técnica na transformação da educação mato-grossense”, pontua o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. Conforme explica o secretário, a previsão é de entregar 150 ônibus ainda em maio. Em junho, serão mais 150, cumprindo 50% da meta. Para completar a frota de 600 veículos antes do fim do ano, o Governo do Estado definirá um novo calendário de entregas. “Os investimentos na Educação, como um todo, visam garantir uma infraestrutura física e tecnológica adequada, além do avanço na área pedagógica para a recuperação da aprendizagem dos estudantes. A entrega destes veículos, hoje, é apenas uma pequena amostra dos investimentos que o transporte escolar vai receber”, concluiu Alan Porto.

