Um acidente de trânsito ocorrido no inicio da noite de sábado (21) deixou uma pessoa morta. O sinistro se deu por volta das 19 horas, na MT - 208, em frente ao lixão municipal em Aripuanã, depois de um carro se chocar com uma motocicleta.

A Polícia Militar esteve na localidade para fazer a ocorrência, após ser chamada via 190, juntamente com a equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mais foi constatado pelos técnicos que o motociclista já estava sem vida com diversos ferimentos pelo corpo.

Os veículos envolvidos no acidente, um Fiat uno de cor vermelha de placa NUF-0638 que estava sob condução do senhor F.A.T, acompanhado da senhora M.D.T que estava de carona, ambos sofreram ferimentos e foram encaminhados para o Hospital Municipal pela equipe do SAMU,.

Já no outro veiculo sendo uma motocicleta Honda Bros 125, de cor azul, placa JZT-0535 que estava na condução do senhor Gilmar Nunes da Silva, de 43 anos, que veio a óbito no local.

De imediato foi realizado o controle do trafego pelos policiais militares até achegada da Policia Judiciaria Civil e adotar os procedimentos necessários. Posteriormente o corpo foi liberado para a equipe da AMEA que ficou responsável pelos trabalhos de funerária.

Pelo cenário do local, tudo indica que um dos veículos estava ultrapassando, e a motocicleta veio a colidir na parte frontal do lado esquerdo do veiculo Fiat uno. Fato que também possa ter contribuído para o que o acidente viesse a acontecer, é as condições da pista, que é um asfalto novo, sem nenhuma sinalização.

Porem as causas do acidente será investigado pela Policia Judiciária Civil de Aripuanã. Ambos os veículos envolvidos no acidente foram removidos pelo serviço de guincho que ficaram a disposição da justiça.

