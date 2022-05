Regional 23/05/2022 11:05 Só Notícias Carreta carregada com arroz tomba em Lucas do Rio Verde fotos: Só Notícias A Iveco branca, carregada com arroz, tombou, há pouco, na MT-449 no perímetro urbano de Lucas. O acidente foi na conhecida ‘rotatória da galinha’, bem próximo do quartel do Corpo de Bombeiros. Ao fazer a rotatória, a carreta acabou tombando e parte da carga (em bags) ficou espalhada no asfalto, deixando o trânsito parcialmente interditado. O carreteiro não se machucou. O local está sinalizado. O motorista saiu de uma fazenda, em Nova Maringá e seguiria para Santa Carmem (180 km de Lucas). Está sendo providenciada outra carreta e trator para remover a carga. No sábado à tarde, um VW Gol acabou batendo em uma carreta, estacionada, e parte do carro ficou embaixo da carroceria.

