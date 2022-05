Regional 23/05/2022 15:46 Homem é preso com 17 quilos de drogas em Lucas do Rio Verde Foram apreendidos 15 quilos de maconha e dois quilos e meio de pasta base Policiais militares de Lucas do Rio Verde (a 340 km de Cuiabá, no sentido norte) prenderam em flagrante, no último sábado (21.05), um homem de 22 anos pelo crime de tráfico de drogas. Na ação, foram apreendidos 15 quilos de maconha, dois quilos e meio de pasta base e um caderno de anotações. Por volta de 03h, a equipe do 13º Batalhão da PM, em ronda pelo bairro Jardim Imperial, visualizou um veículo com dois homens em atitude suspeita. A abordagem foi feita, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após a partida do carro, os policiais militares localizaram uma mochila preta, contendo cerca de dois quilos e meio de pasta base. Por se tratar de uma grande quantidade de entorpecentes, e acreditando que os suspeitos retornariam para buscar as drogas, a equipe policial decidiu fazer campana no local. Cerca de uma hora depois, um homem em uma motocicleta foi visto trafegando em baixa velocidade pela região. O suspeito foi abordado e revelou ter sido mandado ao local para buscar uma mochila com os entorpecentes. Questionado sobre os suspeitos abordados no veículo, revelou não conhecer nenhum deles. Sobre as drogas, revelou que havia outra quantidade de entorpecentes em sua casa. No endereço informado, os policiais militares fizeram buscas e encontraram tabletes de maconha totalizando 15 quilos. Além disso, uma porção de cocaína, balanças de precisão e cadernos de anotações, entre outros objetos, foram encontrados no local. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da cidade, junto com o material apreendido. No local, foi registrado o boletim de ocorrência e as demais providências cabíveis do caso.

