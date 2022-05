Regional 23/05/2022 15:50 Rafael Machado | Estadão Mato Grosso Projeto quer proibir banheiros unissex no estado Foto: Reprodução O deputado Sebastião Rezende (União) apresentou um projeto de lei que proíbe a instalação de banheiro coletivo de uso comum ou neutro, mais conhecido como “unissex”, em qualquer estabelecimento público ou privado no estado. A proposta recebeu parecer favorável da Comissão de Trabalho e Administração Pública da Assembleia e foi aprovada em primeira votação na última sessão ordinária. Além de proibir a instalação, a matéria veta a adaptação ou adequação do cômodo. A proibição não se aplica aos estabelecimentos que tem banheiros de uso familiar ou quando se trata do único banheiro do local, desde que este seja de uso individual. Na justificativa, o autor da proposta cita que os banheiros unissex coletivo ferem o princípio do direito à intimidade, da privacidade, “e ainda, ocasiona constrangimentos entre os indivíduos”. Rezende diz que a proibição não se trata de discriminação, homofobia ou transfobia, “mas sim da preservação à intimidade e segurança de crianças e mulheres, que são mais vulneráveis, aos mais variados tipos de violência e assédio sexual que podem ocorrer nesses locais”. Penalidades – A matéria ainda estabelece uma série sanções aos empresários que descumprirem a medida, como: multa no valor de 100 UPF/MT – o que correspondente atualmente a R$ 21.425,00; suspensão das atividades por cinco dias, em casos de reincidência; cancelamento das atividades, no caso de reiterada reincidência. Além disso, a proposta estabelece a abertura de processo administrativo caso o estabelecimento seja público.

