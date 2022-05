Regional 23/05/2022 17:49 www.reportermt.com MT - Padrasto é preso em flagrante por agredir criança de quatro meses Suspeito ainda teria tentado convencer mãe a não levar criança ao hospital regional de Confresa Um homem de 23 anos foi preso em flagrante, em Confresa (737 km de Cuiabá), por lesão corporal dolosa cometida contra uma criança de apenas quatro meses, filha da sua atual companheira. A criança foi levada ao hospital após apresentar vômito e não reagir aos estímulos da mãe. O caso foi registrado na madrugada desse domingo (22.05). Em depoimento à Polícia Civil, a mãe da criança contou que havia deixado a bebê com o padrasto no sábado para ir trabalhar. Ainda pela manhã, o suspeito teria ligado para contar que a criança havia engasgado. Ao chegar em casa, a mãe encontrou a criança com a respiração curta. Nesse momento, teria reparado uma mancha roxa no rosto da filha, mas questionado sobre o assunto, o suspeito teria dito que não sabia do que se tratava. Depois de colocar a criança para dormir, a mãe teria estranhado que a filha não acordou no horário habitual. Ao pegá-la no colo, viu que não estava bem e decidiu levá-la ao hospital. Nesse momento, o suspeito ainda teria tentado convencer a mulher a levar a criança para um pediatra particular e não na unidade de saúde. No hospital, a menina não apresentou reações diante dos estímulos da equipe médica e, na manhã de domingo, ela não acordou. Em seu depoimento, o suspeito teria apresentado várias versões, inclusive a de que a criança teria caído dos braços da mãe. A criança está em estado grave no hospital de Confresa, aguardando uma vaga de UTI pediátrica. A Polícia Civil investiga o caso.

