Regional 24/05/2022 04:47 Só Notícias Carro pega fogo após bater de frente com caminhão em Sinop; um morto Só Notícias Uma pessoa morreu em um acidente gravíssimo na MT-220, rodovia que liga Sinop a Juara. A colisão envolveu um Fiat Linea preto, placas de Sapezal, e um caminhão branco, boiadeiro. Após o impacto, o carro acabou pegando fogo e foi completamente destruído pelas chamas. A pessoa que conduzia o veículo estava sozinha e morreu ainda no local. Sua identidade ainda não foi confirmada porque documentos foram destruídos. O acidente ocorreu a cerca de 40 quilômetros do entroncamento da rodovia estadual com a BR-163. O carreteiro não se machucou. Os bombeiros de Sinop acabaram com as chamas. O carro ficou parcialmente na rodovia e carreta em uma das faixas, interditando o tráfego. A Politec iniciou os procedimentos periciais para apurar as causas. O Líneia seguida sentido Juara e, o caminhão (que seria de uma empresa em Colíder), em direção a BR-163.

