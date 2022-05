Regional 24/05/2022 05:03 Dois autores do homicídio de mulher em Juara são presos em flagrante pela Polícia Civil A Delegacia da Polícia Civil de Juara, no médio-norte do estado, prendeu na manhã desta segunda-feira (23.05) dois envolvidos no homicídio de Andreia Lima Mariana, ocorrido na noite de domingo na cidade. Após várias diligências para esclarecer o crime e identificar os autores, os investigadores prenderam um adulto de 23 anos e apreenderam um adolescente envolvidos diretamente no homicídio. Andreia foi morta com disparos de arma de fogo, na presença de duas crianças, filhas da vítima, na noite de domingo, em sua residência no bairro Portal das Flores. A dupla confessou o crime e foi autuada em flagrante delito. O adulto irá para a unidade prisional do município e o adolescente deverá ser encaminhado a uma unidade do Sistema Socioeducativo. A investigação segue para esclarecer a motivação e possível participação de outras pessoas no homicídio.

