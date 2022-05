Regional 24/05/2022 11:10 Só Notícias MT-320: Motorista morre carbonizado em acidente na cabeceira de ponte entre Marcelândia e Nova Santa Helena Foto: Divulgação O grave acidente envolvendo uma Volvo, marca e modelo não confirmados, foi registrado, ontem à noite, nas proximidades da cabeceira de uma ponte que está sendo construída na MT-320, entre Marcelândia e Nova Santa Helena (164 e 123 quilômetros de Sinop, respectivamente). O motorista, identidade ainda não divulgada, morreu carbonizado. As informações foram confirmadas, há pouco, ao Só Notícias, pela Polícia Civil, que também apontou que o condutor seria morador de Sinop. De acordo com o investigador de polícia em Marcelândia, Wanderley Gomes, como a ponte está sendo construída, há um desvio no local. “O motorista não viu a sinalização e desceu no baixadão. Tem uma ponte que está sendo construída e ele não entrou no desvio”, disse, acrescentando que apenas um semirreboque não foi atingido pelas chamas. Ainda segundo Gomes, o acidente foi num trecho que pertence a Marcelândia, a cerca de 30 quilômetros da região central. A ponte ainda não está aterrada e o tráfego de veículos não precisou ser interrompido. O investigador apontou também que a prefeitura disponibilizou dois caminhões pipas para combater as chamas, bem como o Corpo de Bombeiros de Colíder (157 quilômetros de Sinop) esteve no local. A Perícia Oficial e Identificação Técnica de Sinop também foi acionada e realizou análises para apontar as circunstâncias em laudo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Sinop para exames de necropsia e reconhecimento oficial.

Voltar + Regional