Regional 25/05/2022 09:06 Sorriso: Administração Municipal avança na viabilização de casa própria para servidores públicos Projeto prevê financiamento para três opções de residências: 58 m², 72 m² e 123 m² Foto: Divulgação É servidor público municipal, estadual ou federal? Pois preste atenção. O prefeito de Sorriso, Ari Lafin; e o secretário de Administração, Estevam Calvo, receberam, na manhã desta terça-feira (24 de maio), empresários e representantes da Incorporadora e Imobiliária Atto & Neto com uma boa nova: está muito perto de sair do papel o projeto de um condomínio residencial para servidores públicos. De acordo com o empresário João Fossaluzza, atualmente a incorporadora está analisando áreas para viabilizar o projeto, que contempla três opções de imóveis em terrenos que variam entre 150 m² e 200 m². As plantas apresentam opções de 58 m², 72 m² e 123 m². “Estamos planejando um bom produto, residências de qualidade, com um bom preço de financiamento imobiliário e opções de quitar em até 420 parcelas, pré-fixadas”, destaca, informando que a parcela mínima do financiamento está na casa dos 1,7 mil mensais. Os empresários Alei Fernandes e César Schevinski, que desenvolvem ações em parceria com a incorporadora, acompanharam a apresentação do projeto, que deve ganhar impulso por meio do Habita Mais Sorriso | Servidor Público. “Tem sido um desafio desde 2017 planejarmos ações focadas na formalização de projetos habitacionais para nossos servidores públicos, e, por meio desta ação, que também prevê desconto em folha das parcelas, será possível avançar de maneira significativa neste processo, que já apresenta uma redução de 15% em relação a outros financiamentos para a mesma finalidade”, destaca o secretário de Administração, Estevam Calvo, lembrando que, assim que todo o trâmite for finalizado, os servidores serão informados sobre as formas de adesão ao “lar doce lar”. “Mais que a concessão de revisão salarial e a oferta de boas condições de trabalho, temos trabalhado constantemente para garantir que o servidor também seja valorizado de outras maneiras, e, em diversas oportunidades, estamos lado a lado do nosso Sinsems ( o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso) em ações como esta, que trazem benefício direto a cada servidor”, acresenta. “Estimular a viabilização de residências para todos os sorrisenses, e aí incluindo nossos servidores públicos também, é um desafio constante da gestão, pois Sorriso apresenta um crescimento de quase 20% ao ano, o que demanda um esforço gigantesco para suprir as necessidades básicas de educação, saúde, assistência social e infraestrutura, por isso, facilitar o processo de construção de imóveis por meio da concessão de subsídios foi a forma encontrada para acelerarmos este processo”, contextualiza o prefeito, destacando o apoio do Legislativo para viabilização, tanto do “Habita Mais ”, quanto do “Habita Mais Servidor”. Em suma, as duas leis tem o mesmo objetivo: estimular a construção dos projetos habitacionais populares por meio da redução e até isenção de impostos e taxas.

