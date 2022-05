Regional 25/05/2022 14:40 Idoso é preso pela Polícia Civil em Matupá por estupro de vulnerável A vítima tem apenas quatro anos de idade, cuja família era vizinha do autor do crime Policiais civis de Matupá e de Guarantã do Norte cumpriram nesta terça-feira (24.05) a prisão de um homem de 66 anos pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas quatro anos. Em abril deste ano, a Delegacia de Matupá foi comunicada pela mãe da vítima de que a criança estava apresentando um comportamento estranho, chorando constantemente. Conforme as informações reunidas pela equipe da Polícia Civil, a vítima mostrou resistência quando em um dia, a mãe falou que iria na casa do suspeito, que reside em uma chácara próxima. A criança gostava de fazer passeios, mas nesta data, ela disse que não queria ir ao local. Após retornar da chácara do idoso, a mãe perguntou à criança o motivo dela não querer ir ao local e a vítima contou sobre o abuso. A mãe levou a criança a um posto próximo à comunidade onde residem e depois ela foi encaminhada para realização de exames em Matupá. Ouvido em depoimento, o idoso negou sobre o abuso sexual. Diante das evidências reunidas na investigação, o delegado Waner dos Santos Neves representou à Justiça pela prisão temporária, cumprida nesta terça-feira. O investigado foi preso em seu sítio e posteriormente conduzido à Delegacia de Matupá.

