Regional 25/05/2022 16:12 Só Notícias/Luan Cordeiro Carreta tomba na BR-163 no Pará e motorista que residia em Sinop morre Danilo Queiroz de Souza, de 29 anos, morreu, ontem, em acidente na BR-163, nas proximidades da comunidade Alvorada da Amazônia, que pertence a Novo Progresso, no Pará (597 quilômetros de Sinop). Ele era morador de Sinop, e conduzia uma Mercedes-Benz Actros prata, placas Brasil, que tombou nas proximidades de uma curva. Duas crianças seguiam com Danilo na carreta. Ambas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas não há detalhes sobre os atuais estados de saúde. A versão apontada inicialmente e, que ainda será investigada, é que o condutor seguia na rodovia, quando perdeu o controle da direção e tombou na lateral da via. A carga de soja que era transportada foi derramada às margens. A Mercedes ficou bastante danificada, o para-brisa chegou a quebrar. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica esteve no local para realizar as análises e iniciar as investigações das circunstâncias da colisão. A Polícia Militar também foi acionada. O corpo de Danilo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Ainda não há detalhes sobre velório, sepultamento, nem se será transladado para Sinop.

Voltar + Regional