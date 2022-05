Regional 25/05/2022 17:16 Redação I Nativa News Polícia recupera motosserra furtada em propriedade zona rural de Nova Monte Verde Foto: Reprodução Na manhã de segunda-feira (23) a Polícia Civil foi informada sobre um furto ocorrido na zona rural de Nova Monte Verde, onde teria sido levado um aparelho celular e também um motosserra em uma residência. A vítima registrou o boletim de ocorrência junto à Polícia Militar relatando o furto no domingo, e na segunda-feira, a Polícia Civil ainda em diligências contínua, foi informada de que o suspeito teria deixado o aparelho celular em assistência técnica para ser desbloqueado.

Em trabalho conjunto, a Polícia Militar foi informada do paradeiro do suspeito, por estar mais próxima do local e realizou a detenção do mesmo, encaminhando ao quartel para confecção do boletim de ocorrência. Posteriormente, o suspeito confessou a prática do crime a equipe de policiais civis, e mostrou o local onde tinha escondido motosserra. Em diligências, Polícia Civil e Polícia Militar se deslocaram até a estrada Urtigão, local onde encontraram a motosserra de Marca Sthil escondida na mata. O suspeito foi entregue sem lesões a Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providências que o caso requer.

