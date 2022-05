Regional 26/05/2022 08:21 Só Notícias/Kelvin Ramirez Preço médio do gás de cozinha em Sinop tem leve queda; em Sorriso sobe e Alta Floresta chega a R$ 150 O preço médio do gás de cozinha em Sinop teve uma leve queda, de acordo com o balanço semanal da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP). O relatório aponta que o valor médio praticado do botijão de 13 quilos de GLP, foi de R$ 147,50 (antes era R$ 147,92). A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 21, deste mês. O levantamento ocorreu em 12 postos no município e registrou o preço mínimo encontrado no valor de R$ 140, sendo o máximo R$ 160. Os estabelecimentos pesquisados estão localizados no Jardim Primaveras, Boa Esperança, Jacarandás, Palmeiras, Violetas, Azaleias e Setor Industrial Sul. Em Sorriso, o valor médio foi de R$ 145,63, registrando crescimento de 2% em comparação com a última pesquisa. Só Notícias apurou que valores encontrados variam de R$ 140 até R$ 150 nos oito pontos de revendas. Já em Alta Floresta voltou a subir, com o custo médio sendo praticado por R$ 150, entre seis estabelecimentos. Por outro lado, em Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá) o preço segue sendo um dos mais baixos do Estado, podendo ser encontrado no valor mínimo R$ 115. A média nos oito postos é R$ 124,38. Em Cuiabá, a média é de R$ 130,83, nas 42 revendas apuradas. Em Várzea Grande, subiu para R$ 130,20 (antes R$ 129,20).

Voltar + Regional