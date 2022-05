Regional 26/05/2022 19:19 Gazeta Digital Veja vídeo - Paciente é transportado segurando corda para fechar ambulância em Aripuanã Foto: Reprodução Imagens que circulam nas redes sociais e grupos de WhatsApp mostram a forma precária com que a Prefeitura de Aripuanã (946,9 km de Cuiabá) tem transportado pacientes em atendimento na rede pública de Saúde. No vídeo, um paciente mostra o interior de uma das ambulâncias da cidade cheia de poeira enquanto retorna ao município após passar por um procedimento cirúrgico em Cuiabá.

Com a perna enfaixada, ele relata que a porta do automóvel é fechada de forma improvisada com uma corda, segurada pelo próprio paciente durante todo o trajeto. Ele ainda direciona críticas à prefeita de Aripuanã, Seluir Peixer Reghin (PSDB). “Isso aqui é a situação da ambulância em Aripuanã. Tem que amarrar com corda e o paciente tem que ir segurando para porta não abrir. Olha aqui, tudo isso em volta é poeira. Aí vocês me falam a situação que a prefeita faz com a gente. A prefeita na hora de pedir votos na casa da gente, ela vem, promete mil e uma coisas. Mas se nem a parte da saúde eles estão fazendo alguma coisa, imagine as outras cosias. Isso é uma pouca vergonha.”, aponta.

Indignado, o autor do vídeo ainda aponta que precariedade e a sujeira aumentam o risco para que os pacientes contraiam uma infecção.

