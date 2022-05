Regional 27/05/2022 17:24 Operação conjunta combate o desmatamento ilegal na região norte do estado Foto: Divulgação A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema) e a Gerência de Operações Especiais (GOE), e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) deflagraram na quinta-feira (26.05), a operação Amazônia 2022, com a finalidade de combater o desmatamento ilegal na região norte do estado de Mato Grosso.

As equipes realizam os trabalhos na região e até o momento já foram oito pessoas autuadas por crime ambiental, além da apreensão de diversos maquinários, sendo sete tratores, um caminhão, uma carreta, uma camionete e quatro motosserras.

Três pessoas foram detidas e dois tratores apreendidos estavam envolvidos no desmatamento ilegal em áreas de preservação permanente, áreas embargadas e exercendo atividades sem licenças do órgão ambiental responsável.

O estado de Mato Grosso, atualmente, utiliza-se de sistemas capazes de identificar o local do desmatamento ilegal via satélite e por meio deste Sistema, possibilitando o monitoramento e identificação do local do crime possibilitando ações efetivas de controle sob o dano ambiental ilegal.

A delegada titular da Dema, Liliane Murata, relata que essas operações de apoio ao órgão parceiro fiscalizador são constantes e a Dem vem constantemente auxiliando-os dentro de sua competência o combate ao crime e à degradação ambiental.

“As pessoas tentam por meio do desmatamento impedir a regeneração natural do solo, utilizando-se de queimadas ilegal, desmatamento em área de especial preservação e atividade potencialmente poluidora sem autorização do órgão responsável, causando sérios danos a sociedade mato-grossense”, disse a delegada.

Voltar + Regional