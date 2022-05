Regional 28/05/2022 09:59 MidiaNews MT - Criança de 3 anos é amarrada em escola e mãe denuncia Proprietária alegou que o menino estava agitado; ela já havia sido denunciada anteriormente Foto: Reprodução Uma mãe registrou um boletim de ocorrência contra a escolinha infantil de seu filho de 3 anos, em Várzea Grande, após ver um vídeo da criança amarrada enquanto fazia uma atividade. A denúncia foi feita na última terça-feira (24) na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM), mas só veio a tona nesta sexta. Segundo informações da Polícia Civil, a mãe descobriu o caso por acidente. Ela relata que foi olhar as postagens no status de seu WhatsApp quando se deparou com uma publicação da escolinha. Ao abrir o vídeo, ela conta que viu o filho amarrado por um pano branco na cadeira enquanto pintava um desenho. A mãe chegou a questionar a proprietária da escola, que, segundo o boletim de ocorrência, afirmou que prendeu o menino porque ele estava muito agitado e tinha que fazer as atividades, mas não obedecia. A responsável foi até a delegacia para registrar a ocorrência de maus-tratos. Ainda segundo ela, na segunda-feira (23), dia anterior ao vídeo, o filho chegou em casa com um arranhão na orelha. A mãe questionou a criança, que disse que a proprietária da escola tinha puxado e causado a lesão. A Polícia Civil afirmou que a proprietária da escolinha já havia sido denunciada por maus-tratos quando era dona de outro estabelecimento em Várzea Grande. A Polícia afirma que foi instaurado um procedimento para averiguar a eventual situação, que está em apuração.

