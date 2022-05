Regional 28/05/2022 10:19 www.reportermt.com Pai e filho morrem em acidente na BR-163; outros 5 ficaram feridos Motorista de carreta tentou fazer ultrapassagem, quando atingiu o veículo da família Joelson Torres de Sales, 38 anos, e o filho João Vitor Santos de Sales, 14 anos, morreram em um grave acidente envolvendo o carro de passeio em que estavam e três carretas na BR-163, na noite dessa sexta-feira (27). Outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo a esposa e outra filha de Joelson. Segundo informações da imprensa local, uma das carretas tentou fazer uma ultrapassagem, quando atingiu o veículo Gol onde seguiam quatro passageiros da mesma família. O carro foi atingido na lateral, momento em pai e filho foram arremessados para fora do veículo. Eles ainda chegaram a ser socorridos pelas equipes da concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, mas não resistiram. A esposa de Joelson, identificada como Josinete Silva Lima, 33 anos, e a filha do casal, Maria Alice Silva Sales, de 6 anos, foram levadas para o Hospital Regional Strenger Ribeiro, em Nova Mutum. Ambas estavam conscientes. Dois dos caminhoneiros envolvidos no acidente também foram encaminhados ao hospital de Nova Mutum. O terceiro, identificado como Gilberto dos Santos, foi levado para o hospital de Diamantino com possível fratura do punho e escoriações pelo corpo. Por conta do acidente, o tráfego de veículos precisou ser desviado para a MT-249.

