Regional 28/05/2022 11:40 Juína News Homem é executado a tiros em Aripuanã, é o 3º homicídio em menos de uma semana A semana que se encerra, foi de muito trabalho para as forças de segurança da cidade de Aripuanã, no noroeste do estado, onde foram registrados três crimes de homicídios. Um dos crimes foi registado na quarta-feira, dia 25, ocasião em que uma senhora acionou a guarnição policial e informou que seu filho Alyson Wagner Dos Reis Souza, de 20 anos havia entrado em desentendimento com seu atual esposo, Julimar Moraes de Souza, de 30 anos, que de posse de uma arma de fogo atirou no padrasto que foi socorrido e acabou vindo a óbito no hospital municipal daquela cidade. O segundo homicídio ocorreu na madrugada de sexta-feira, dia 27, que teve como vítima Robson Pereira Correia, vulgo “Robinho de 37 anos de idade que foi encontrado morto às margens da MT 208, e segundo a polícia local, ele era conhecido na cidade de Aripuanã pela prática de diversos furtos que cometia para manter o vício das drogas. E na manhã deste sábado, dia 28 de maio, a Polícia Judiciária Civil foi comunicada por uma guarnição da Polícia Militar, que na rua que dá acesso ao aeroporto municipal, o corpo de um homem de 37 anos foi encontrado caído ao lado de uma motocicleta CG Honda Titan, sendo a área isolada pela PM para facilitar os trabalhos periciais da Polícia Civil que se diligenciou até o local onde já havia algumas pessoas e ao realizar o exame de local de crime, contatou-se que a vítima se trata de Paulo Henrique Da Silva, vulgo “Paulão”. No local, os policiais puderam verificar que a vítima foi morta por disparos de arma de fogo, sendo que havia duas lesões, levantando a hipótese de que o crime possa ter ocorrido durante a noite de ontem até o início da madrugada de hoje devido o estado ao qual o corpo se encontrava. Onde o fato aconteceu não possui imagens de circuito interno de câmeras de segurança e até o momento nenhuma testemunha procurou a polícia para denunciar o autor do homicídio, sendo aberto um inquérito para investigar e chegar até o autor de mais este crime na cidade de Aripuanã.

Voltar + Regional