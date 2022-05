Regional 28/05/2022 18:51 Só Notícias Motorista fica ferido ao bater em poste na BR-163 em Sinop Foto: Reprodução O acidente ocorreu, há pouco, no quilômetro 829 da rodovia federal, no perímetro urbano. O VW Gol colidiu contra um poste. Equipes da concessionária estiveram no local e conduziram o motorista ao Hospital Regional. Outro ocupante do veículo não se feriu e assinou o termo de recusa médica. A colisão ocorreu na via marginal sul da rodovia. Com o impacto o Gol ficou danificado na parte frontal. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada e um boletim de ocorrência com as circunstâncias da colisão deverá ser confeccionado.

