Regional 29/05/2022 09:37 Gazeta Digital Jovem morre vítima de bala perdida em boate; atirador foi morto por PM Foto: Reprodução Diego da Silva Fonseca, 27, morreu baleado após atirar contra um segurança e clientes de uma casa noturna de Sinop (300 km de Alta Floresta), na madrugada deste domingo (29). O tiro disparado por ele acertou uma jovem de 21 anos, Ana Karyna Silva, que estava no local se divertido com amigos. Ela foi atingida no pescoço e morreu na hora. De acordo com as informações apuradas pela reportagem do , por volta das 3h30 da madrugada, polícia foi acionada para uma ocorrência na casa noturna Styllu’s Club. Segurança relatou que estava trabalhando quando Diego chegou e tentou entrar armado no local. Mas, o segurança impediu a entrada, como determina as normas do local e pediu para que ele se retirasse. Diego teria ficado exaltado, sacou a arma de fogo, apontou no rosto de segurança e apertou o gatilho, mas a arma falhou. Em seguida, conseguiu disparar um tiro, que atingiu Ana Karyna. Ana estava na porta do bar, do lado de dentro, junto com uma amiga. Em depoimento, a testemunha contou que viu o momento em que Diego sacou a arma e apontou para o segurança. Ela afirmou que puxou Ana, ouviu o disparo e que, em seguida, já viu que a amiga estava sangrando no pescoço e foi desfalecendo em seus braços. PM de folga reage Um policial que estava de folga e se divertia no bar flagrou o momento da correria que os disparos causados por Diego causou no bar. Na ação, ele conseguiu atirar contra o suspeito e o desarmou. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou Diego para o Hospital Regional, mas ele não resistiu e acabou morrendo. Outro militar que estava no bar acionou o batalhão responsável, bem como as autoridades competentes. O policial passou por teste de bafômetro, que apontou 0,0 Mg/L. A arma dele foi apreendido e passará por perícia. O caso segue com a Polícia Civil.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Sinop - MT bala perdida Voltar + Regional