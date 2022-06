Regional 01/06/2022 07:04 Autor de homicídio em Novo Mundo é preso ao comparecer em delegacia de Guarantã para interrogatório A Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte cumpriu nesta terça-feira (31) a prisão do autor de um homicídio qualificado, ocorrido na zona rural do município de Novo Mundo. J. C. S., de 41 anos, é investigado por ter desferido um disparo de arma de fogo que causou a morte de Antônio Carlos de Siqueira, de 49 anos, conhecido como “Polaquinho”, em uma fazenda de Novo Mundo. O crime ocorreu em uma fazenda, após uma discussão banal entre a vítima e o investigado. Após representação à Justiça feita pelo delegado Lucas Lelis Lopes, o Poder Judiciário decretou a prisão, que fui cumprida nesta terça-feira na Delegacia de Guarantã do Norte, onde o investigado se apresentou para interrogatório, acompanhado por seu advogado. Conforme o delegado, a investigação agora segue para sua fase final e em breve as conclusões serão encaminhadas ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

