Uma menina de 8 anos desmaiou após receber um golpe de mata-leão durante briga na última sexta-feira (27) dentro do banheiro da Escola Estadual Leônidas Antero de Matos, no Bairro CPA III, em Cuiabá. Segundo a família, ela está sendo vítima de bullying por conta do seu cabelo, além de outras repressões. A agressão foi filmada e só foi descoberta após a irmã da vítima receber o vídeo. De acordo com as informações apuradas pela reportagem do , a mãe da menina procurou a Polícia Civil para denunciar o caso. No dia do crime, a filha foi encurralada dentro do banheiro e agredida por duas alunas da escola ao ponto de desmaiar. Ressaltou ainda que a direção da escola não entrou em contato com a família para contar o que tinha acontecido, que só veio à tona após a irmã mais velha da vítima receber o vídeo da agressão. A mãe contou que já estava estranhando o comportamento da filha, que vinha se recusando a ir para escola nos últimos dias. Agora, descobriu que ela vem sendo vítima de bullying por parte de alguns colegas. Menina relatou que eles dizem que o cabelo dela é feito e que sofre outros tipos de repressão. As agressoras desferem tapas contra a vítima. Um menino também já foi flagrado dando tapa nela. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica). Em nota, a Secretaria de Educação (Seduc) disse que, geralmente, em casos como esse é recomendado registro na Polícia Civil. "Tudo que gera confusão ou violência tem que ser registrado". Ainda segundo a pasta, providências também são tomadas pela direção da unidade escolar junto à família e à Polícia Civil, no sentido de identificar os envolvidos. Confira a nota na íntegra "Em relação a casos relacionados a brigas entre alunos, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) esclarece que a Diretoria Regional de Ensino (DRE) e o Núcleo de Mediação da Secretaria Adjunta de Gestão Educacional tomam as providências que incluem palestras de orientação, além de dinâmicas junto aos estudantes e professores como ação orientativa e preventiva. Providências também são tomadas pela direção da unidade escolar junto à família e à Polícia Civil, no sentido de identificar os envolvidos."

