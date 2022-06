Regional 01/06/2022 16:27 www.midianews.com.br Pneu de caminhão estoura e mata borracheiro em Sorriso Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, que não resistiu aos ferimentos Só Notícias Um borracheiro morreu na manhã desta quarta-feira (1º) após um pneu de caminhão estourar em Sorriso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta das 11h, em uma borracharia do Bairro Jardim Industrial. Testemunhas acionaram o socorro. Quando chegou ao local, soldados da 10ª Companhia do Corpo de Bombeiros encontrado o homem no chão deitado, com lesões na região do tórax. Ele já não apresentava sinais vitais. Os bombeiros fizeram procedimentos para reanimação da vítima durante o trajeto até a chegada ao Hospital Regional de Sorriso. Ele foi deixado na unidade, mesmo assim não foi possível reanimá-lo.

