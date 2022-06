Regional 01/06/2022 17:07 Guarantã do Norte: Alvo de operação que desarticulou facção criminosa é preso pela Polícia enquanto fazia as unhas O criminoso de 20 anos atuava nas funções de lojista e disciplina da facção A equipe de investigação da Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte prendeu nesta quarta-feira (01.06) um criminoso integrante de uma facção criminosa que é investigado pela Operação Leyenda, deflagrada em abril deste ano, no estado. O criminoso de 20 anos atuava nas funções de lojista (dono de ponto de comercialização de drogas) e 'disciplina' (executor de ordens de torturas e homicídios de líderes da organização criminosa). De acordo com o delegado Lucas Lelis, o traficante foi indiciado em investigação conduzida pela Delegacia de Guarantã do Norte pelo homicídio de Ennoldy Gadiel Fernandes de Souza, de 17 anos, ocorrido em janeiro deste ano. Na ocasião, por determinação de líderes da facção, o criminoso foi o responsável pelo cárcere do adolescente e por conduzir a vítima até o local da execução. Ele também presenciou, junto a mais três pessoas, o momento em que a vítima foi morta.

Além disso, ele é investigado por tráfico e associação para o tráfico de drogas, em investigação da Operação Leyenda, deflagrada no último dia 07 de abril para desarticular a atuação da facção criminosa em Guarantã do Norte.

Contra o criminoso havia dois mandados de prisão expedidos, uma de prisão preventiva pelo homicídio contra o adolescente; e outro de prisão temporária pelo envolvimento com o tráfico de drogas e a associação para o tráfico na cidade.

Após receber informações de que o suspeito estava novamente em Guarantã do Norte, uma equipe de investigação da Delegacia Municipal realizou levantamentos e campanas durante três dias consecutivos. “A equipe policial fez um trabalho de muita qualidade e se empenhou até conseguir capturá-lo hoje, pela manhã, na área dos fundos da chácara onde estava escondido e enquanto fazia as unhas”,

O criminoso é o 18º alvo da Operação Leyenda a ser preso.

