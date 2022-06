Regional 02/06/2022 06:04 Padrasto que abusou sexualmente e ameaçou criança de nove anos é preso pela Polícia Civil em Aripuanã O suspeito fazia pressão psicológica contra a vítima, dizendo que mataria ela e toda a família A Polícia Civil prendeu nesta semana, em Aripuanã, na região noroeste do estado, um homem de 35 anos que vinha abusando sexualmente da enteada, uma criança de nove anos. A Delegacia de Aripuanã recebeu denúncia do Conselho Tutelar do município de que a criança vinha sofrendo os abusos há mais de um ano. Além de cometer o estupro, o suspeito também ameaçava a criança de morte caso ela contasse a alguém, antes e após cometer os atos criminosos. Ele aproveitava que a mãe da menor saía de casa para trabalhar e cometia os abusos. A menor foi ouvida em escuta especializada e contou como o padrasto cometia os abusos. Ela se mostrou bastante abalada psicologicamente. A criança passou por exame de corpo de delito que comprovou o crime sexual. O delegado Flávio Leonardo Santana destacou que as diligências realizadas constataram o crime e o suspeito fazia pressão psicológica contra a vítima, dizendo que mataria ela e toda a família. Na segunda-feira (30), a equipe policial prendeu o suspeito. “As ameaças tinham um caráter permanente, tanto é que quando a criança soube da prisão começou a chorar e disse que agora o sofrimento dela iria acabar”, comentou o delegado, que autuou o suspeito em flagrante e representou pela prisão preventiva, deferida pela juíza da Comarca de Aripuanã.

