Regional 02/06/2022 08:26 Redação I Nativa News Motorista perde controle da direção e capota no trevo de Colíder na MT-320 Foto Latino Um carro capotou na noite de quarta-feira (01) na MT-320, trevo de acesso à cidade de Colíder. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou. O carro parou fora da pista. Ainda de acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 18h. Os bombeiros informaram que quando chegaram no local, o motorista estava sozinha no interior do veículo. A vitima recusou o atendimento e assinou um termo, e permaneceu no local do capotamento. De acordo com site Colider News o veiculo Ford Escort parou dentro do pátio da antiga Madeireira de rodas para cima. Uma equipe de emergência com técnicos de enfermagem, chegou no local e a vítima aceitou ser levado para o Hospital Regional de Colíder.

