Regional 02/06/2022 11:03 Só Notícias Jovem embriagado atinge ponto de ônibus, derruba muro de empresa e é preso em Sinop; um ferido O acidente envolvendo um Fiat Pálio prata foi registrado, ontem à noite, na região central. O condutor do veículo, de 21 anos, estava alcoolizado, atingiu um ponto de ônibus e o muro de um estabelecimento. Um homem, de 50 anos, estava no ponto e ficou ferido, sendo encaminhado pelos bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento. Seu estado de saúde não foi informado. Os policiais militares foram ao local e prenderam o condutor do automóvel. O suspeito descreveu que dirigia pela avenida das Itaúbas, quando ao manobrar por uma rotatória perdeu o controle da direção. O veículo atingiu o ponto de ônibus e chegou a atravessar o muro da empresa, invadindo o estacionamento. O Pálio ficou com a parte frontal bastante danificada, o para-choque foi arrancado e o para-brisa quebrou. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou 0,49 miligramas de álcool expelido pelos pulmões, configurando embriaguez. Ele foi encaminhado à delegacia municipal, ouvido pelo delegado e permanece preso até a definição da fiança.

