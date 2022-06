As equipes policiais estão cumprindo quatro mandados de busca na operação que tem ações em terra e rios com a fiscalização de três balsas

A Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema), da Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou nesta quinta-feira (02.06) na região norte do estado a Operação Pison com alvo no combate à degradação ambiental, poluição do solo, rios, desmatamento ilegal de área de preservação no bioma amazônico.

Ações de inteligência da Dema em parceria com a Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte e Diretoria de Inteligência reuniram informações que levaram à deflagração da operação que apurou a atuação de pessoas que estariam degradando uma área de preservação permanente para extração ilegal de minérios no município de Nova Guarita.

As equipes policiais estão cumprindo quatro mandados de busca na operação que tem ações terrestres e marítimas, com a fiscalização de três balsas com uso de mergulhadores e balsas que destroem barrancos. As balsas reviram o cascalho, que é puxado do fundo de um córrego com mangueiras por meio de bombas de sucção para a superfície, e o material drenado é depositado nas margens do Córrego Batistão, o que acarreta danos ambientais como degradação do solo, da cobertura vegetal, assoreamento da margem do córrego, contaminação da água pelos produtos químicos jogados no córrego, desvio do leito do rio, além do desmatamento ilegal ocorrido nas propriedades que tem como finalidade a extração ilegal de minérios.

A Operação Pison conta com apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, Delegacia de Guarantã do Norte, Gerência de Operações Especiais e Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Perícia Oficial, além de parceiros do Ministério Público e do Judiciário Estadual.

A operação contam com 35 agentes de segurança pública, entre policiais civis, militares, rodoviários federal, agentes da Sema e perito oficial.