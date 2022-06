A carreta FH Volvo de cor branca, ficou totalmente destruída pelo fogo, está manhã, na rodovia federal sentido Itaúba. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está combatendo o incêndio que acabou se alastrando em matagal nas proximidades. Uma fonte de Só Notícias informou que o motorista estaria retornando para Sinop, quando foi avisado por terceiros do início do fogo e teve tempo apenas para sair do veículo.

A carreta estava carregada de milho e o motorista não se feriu. A pista não precisou ser bloqueada e o trafego segue normalmente. As equipes que acabaram com as chamas usaram cerca de 3 mil litros de água.