Regional 03/06/2022 09:22 MT -208: Acidente entre dois veículos deixa seis pessoas feridas em Carlinda Foto: Divulgação Seis pessoas ficaram feridas em uma batida que envolveu dois carros de passeio, no trecho da MT-208, de Carlinda. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (2), por volta das 20h40. De acordo com a Policia Militar de Carlinda, o condutor do Fiat Strada relatou que seguia sentido trevo a rio Teles Pires, quando em um determinado trecho deparou com o VW Fox em sentido contrário na contramão, que tentou desviar, porém, não teve como evitar a colisão. O motorista, que não teve o nome divulgado, não se feriu segundo uma testemunha. Duas pessoas estavam na picape Strada e foram socorridas pela ambulância municipal com ferimentos. No veículo Fox estavam quatro pessoas. Todos foram socorridos para o pronto de atendimento médico de Carlinda e encaminhados para o Hospital Regional de Alta Floresta. Os veículos foram retirados da rodovia por um caminhão guincho.

