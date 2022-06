Regional 03/06/2022 09:56 Com Bolsonaro, evento deve reunir 80 mil pessoas em Cuiabá Foto: Reprodução O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) deverá ser abençoado por uma legião de apoiadores em seu retorno a Cuiabá, no próximo dia 18. A presença do chefe do Executivo em Mato Grosso se dará em virtude da Marcha Para Jesus, evento cuja coordenação espera reunir 80 mil pessoas. O presidente do Conselho de Ministros Evangélicos de Mato Grosso (Comec), pastor Fábio Senna, deu detalhes sobre a expectativa em torno do evento e também a respeito da recepção ao presidente. Conforme detalhado pelo pastor, a presença de Bolsonaro deverá dobrar o número de pessoas participantes do evento. O maior volume de fiéis reunidos, inclusive, é um fator que influencia no local de concentração do evento, que deverá ser alterado para abarcar o grande público. "A Marcha para Jesus tem uma média de 40 mil pessoas. E sempre é uma atração nacional. Neste ano, estamos trazendo 4 atrações nacionais e ainda tem a presença do presidente da República", disse. "Então, a gente acha que vai dobrar o número de pessoas, deve chegar aos 80 mil. É a média que cremos com a presença do presidente, porque aí vem os católicos também e os bolsonaristas", acrescentou. Programação Até o momento, o planejamento do evento é que o início da festa cristã seja na avenida Mato Grosso, em uma das regiões mais centrais da Capital. Conforme o planejamento inicial, a concentração seria na Praça das Bandeiras. Contudo, devido à realização da Corrida de Reis no dia seguinte e o tempo necessário para organização do evento, a coordenação da Marcha decidiu alterar o ponto de concentração. Não há ainda um espaço definido, mas há tendência de que o ponto final seja no bairro Porto. Com o início da Marcha às 15 horas, os fiéis seguirão até o local da concentração abençoando a cidade, o estado e setores de maior crise, a exemplo da Saúde, Segurança e Educação. "Vamos vir marchando e fazendo atos proféticos. Chegando à concentração, vai ter uma cerimônia em que vamos abençoar a vida do presidente e do governador. Após essa cerimônia, começam os shows nacionais", apontou o coordenador. Além de Bolsonaro e do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), os presentes também abençoarão ao prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), ao presidente da Câmara da Capital, vereador Juca do Guaraná (MDB) e o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho (União Brasil). No rol de convidados nacionais, estarão presentes o cantor e pastor André Valadão, a cantora e pastora Midian Lima, e as cantoras Bruna Karla e Isadora Pompeo. Além deles, o apóstolo Valdomiro Santiago também participará. Evento evangélico em contexto político Com a vinda para a Marcha, Bolsonaro vai ter visitado Cuiabá duas vezes em menos de dois meses para eventos evangélicos - que formam um dos pilares de sustentação dos apoiadores do governante - em um ano de disputa eleitoral no qual se coloca como candidato à reeleição. Na última vinda a Cuiabá, no dia 19 de abril, o presidente participou do lançamento da Marcha e se encontrou com lideranças políticas. No final daquele mês, Bolsonaro confirmou pela primeira vez que apoiará uma eventual reeleição de Mauro Mendes e também do senador Wellington Fagundes (PL).

