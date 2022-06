Uma cobra Jiboia de aproximadamente um metro e meio deu o maior susto em um frentista de Colíder, em um posto de combustível. Ele foi abrir o capô do veículo do cliente na tarde desta quinta-feira, para dar aquela geral, quando se deparou com a ‘belezura” deitada “calmamente em berço esplêndido” em cima da bateria.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o réptil, que foi solto em uma área de seu habitat natural, longe da cidade. O proprietário não sabe informou como a cobra foi parar lá.