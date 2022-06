Regional 04/06/2022 17:16 Reporter MT Batida entre carro e carreta mata jovem na BR-364 Luiz Guilherme Souza Badaró chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Foto: Reprodução O jovem Luiz Guilherme Souza Badaró morreu, na tarde deste sábado (04), em um grave acidente entre o carro em que ele estava e uma carreta, na BR-364, entre o distrito de Itanorte e a cidade de Campo Novo do Parecis (396 km de Cuiabá). Conforme sites locais, a batida foi de frente e ocorreu após um dos veículos tentar uma ultrapassagem. O jovem estava no carro, modelo não identificado, e acabou ficando preso às ferragens por conta da forte batida. O Corpo de Bombeiros foi acionado, desencarcerou o rapaz, mas ele já estava morto. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.

Voltar + Regional