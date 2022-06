Regional 05/06/2022 06:36 Gazeta Digital Cuiabá: Homem mata pai de tenente da Rotam com pauladas na cabeça Mirton Rossani, 63, foi encontrado morto com lesões na cabeça, sentado em uma cadeira na propriedade rural Santa Teresa, localizada na região do Olho D’água, em Cuiabá. Testemunhas contaram que ele foi agredido com um pedaço de caibro por um funcionário, identificado como Jaime da Silva Souza (em destaque na foto), 43,logo após um desentendimento. Mirton é pai do tenente da Rotam de Cuiabá, Marcelo Freitas Rossani. Polícia busca pelo assassino. Caso está sendo investigado. Por volta das 15h30, a ronda rural do 24º Batalhão da PM foi acionada para atender a ocorrência e quando chegaram no local, encontraram a vítima sentada em uma cadeira, de calça jeans, coturno e sem camisa. Ele tinha lesões na cabeça. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe confirmou a morte ainda no local, que foi isolado para os trabalhos da Delegacia de Homicídios e Perícia Oficial. Testemunhas contaram que vítima e suspeito chegaram juntos no local para realizar um serviço na obra. Os dois tiveram um desentendimento o suspeito se apossou de um pedaço de madeira e desferiu os golpes na cabeça de Mirton. Depois do crime ele fugiu por rumo ignorado. A discussão teria sido motivada por desacordo na forma de pagamento pelo serviço. Duas facas foram encontradas, mas sem sinais de sangue. Caso segue em investigação e as equipes seguem em busca do autor do crime.

