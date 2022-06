Regional 05/06/2022 10:15 Só Notícias Motociclista cai em vala em Sinop e alega ter sido “fechado” por carro Foto: Reprodução O acidente envolvendo a Honda Titan cinza e uma Fiat Strada (cor não informada), foi registrado, ontem, no cruzamento da avenida dos Jatobás com rua das Primaveras. O motociclista que parou na vala de escoamento de água foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional. Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista informou que trafegava pela Jatobás, enquanto o condutor da Strada realizava o contorno na rua das Primaveras, mas que teria dado a seta e acabou o ‘fechando’ para o meio fio, onde perdeu a direção e caiu na vala. Ainda de acordo com o registro de ocorrência, o condutor do veículo fugiu do local sem prestar ajuda ao motociclista.

Voltar + Regional