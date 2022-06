Regional 06/06/2022 07:29 Redação I Nativa News PJC recupera dinheiro de golpes envolvendo compra de veículo em Colíder e terreno em Lucas Trabalho integrado entre delegacias e setores antifraudes de bancos recupera dinheiro de golpes Foto: Divulgação A Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos recuperou na semana passada mais 13 mil reais, valores provenientes de golpes de estelionato praticados contra vítimas no interior do estado. Os golpes envolveram a compra de um veículo em Colíder e de um terreno em Lucas do Rio Verde. Em Colíder, a vítima declarou à polícia que negociou a compra de veículo e fez o pagamento via Pix. Quando foi buscar o carro modelo Ônix, a proprietária não quis entregar e foi descoberto que a transação era um golpe, uma vez que os valores foram pagos a uma pessoa que disse ser irmão da proprietária. Já o outro golpe teve como vítima uma moradora de Lucas do Rio Verde que negociou a compra de um terreno. Uma pessoa se passando pelo dono real do terreno informou dados bancários para a transferência do valor negociado. Após realizar a transferência, a vítima constatou que se tratava de golpe e a conta usada para o depósito era de uma ‘laranja’. A recuperação dos valores pela DRCI contou com apoio dos setores antifraudes dos bancos Pan e Bradesco.

