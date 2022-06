Regional 06/06/2022 09:52 Jovem de 19 anos morre após colidir motocicleta em veículo em Juruena Um jovem de apenas 19 anos morreu após colidir violentamente a motocicleta Honda Pop que pilotava contra um Fiat Strada. O fato ocorreu no último sábado (04) em Juruena. De acordo com informações, a vítima estava atravessando um cruzamento, e em determinado momento, o Fiat Strada tentou efetuar uma conversão. Como a motocicleta estava em alta velocidade, não conseguiu parar, fato este que ocasionou a colisão entre as partes. O jovem foi socorrido e levado ainda com vida para o hospital mais próximo. Amigos ainda fizeram uma campanha para arrecadar doações de sangue, porém, ele não resistiu e morreu após algumas horas. O caso está sendo investigado. Siga-nos no Facebook e Twitter para se manter informado com as notícias de hoje!

