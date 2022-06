Regional 06/06/2022 18:26 ‘Princesinha macabra’ é denunciada pelo MP por dançar nua na rua Foto: Reprodução O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) denunciou Nithiely Catarina Day de Souza, de 19 anos, conhecida como “Princesinha Macabra”, por ato obsceno. Além dela, outra pessoa, identificada como Talita Nascimento de Souza, também foi denunciada. O caso aconteceu no dia 28 de maio de 2021, quando ela e outra mulher foram flagradas dançando completamente nuas em uma das ruas do bairro das Colinas, em Sorriso (420 km de Cuiabá). O Repórter MT noticiou o fato na época. Moradores e comerciantes ficaram incomodados com o ocorrido, já que além de transformar o local em ponto de prostituição, as mulheres viravam a noite até o início da manhã, completamente nuas dançando na rua. “Conforme dão conta as informações do caderno investigativo, no dia em testilha, as denunciadas praticaram ato obsceno em público, inteiramente ‘nuas’ andavam e dançavam, na via pública, em frente a boate ‘Tequilas’, fato presenciado por populares que transitavam pelo local, conforme imagens e vídeos juntados nos autos”, disse o MPMT na denúncia. Na época, “Princesinha Macabra” chegou a ser condenada a pagar R$ 550 pelo ato obsceno. O caso agora será julgado pela Justiça de Mato Grosso. “Princesinha Macabra” Nithiely é apontada pela Polícia Civil como a mulher que filmou a decapitação de Gediano Silva, de 19 anos, em Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá). Gediano foi morto na noite dia dia 25 de janeiro deste ano, com vários golpes de faca e ainda teve a cabeça arrancada do corpo. A motivação do crime estaria relacionada ao tráfico de drogas. Após semanas foragida e provocando a polícia por meio das redes sociais, foi encontrada em Lucas do Rio Verde. Ela está presa na Cadeia Pública da cidade de Nortelândia (253 km de Cuiabá), desde o dia 3 de fevereiro de 2022, pelo crime.

