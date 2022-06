Regional 06/06/2022 19:22 Só Notícias Cinco veículos se envolvem em acidente na BR-163 entre Sinop e Itaúba; um pega fogo O acidente envolvendo cinco veículos envolvidos foi esta tarde, por volta das 15h, na BR-163 entre Sinop e Itaúba, na região do Castanhal. Uma pessoa teria tido ferimentos leves. Um dos veículos envolvidos (possivelmente um utilitário) – cuja marca não foi confirmada, saiu da pista e pegou fogo ficando completamente destruído. O fogo atingiu parte da vegetação seca e se espalhou por uma faixa considerável da mata próximo da rodovia. A dinâmica do acidente ainda não foi confirmada. Uma fonte informou ao Só Notícias que envolveu um VW Gol vermelho, que ficou com a frente amassada e parte da traseira, uma Fiat Strada prata, que também teve a frente danificada, assim como outro carro, da mesma cor, que ficou na sua frente, na mesma pista. O quinto veículo, cinza, ficou a cerca de 50 metros dos demais, com a traseira amassada. Uma das hipóteses seria engavetamento. A Polícia Rodoviária Federal em Santa Helena informou ao Só Notícias que o tráfego ficou em meia pista por mais de uma hora e está normalizado. O local é de difícil contato devido ao limitadíssimo sinal de telefonia celular.

Voltar + Regional