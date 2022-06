Regional 07/06/2022 07:00 Olhar Direto Duas pessoas morrem e 15 ficam feridas em grave colisão entre van e caminhão na MT-449 Foto: Reprodução Duas pessoas morreram em uma grave colisão entre uma van e um caminhão na MT-449, entre os municípios de Lucas do Rio Verde e Tapurah, na noite desta segunda-feira (6). Os mortos são o motorista do veículo de transporte de passageiros e um bebê de apenas dez meses. Eles foram identificados pelas iniciais C. W. S. T e S. M. R. S, respectivamente. O acidente aconteceu no km 17 da rodovia por volta de 21h50. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (13ª CIBM), que esteve no local do acidente fazendo resgate, foram identificadas quatro vítimas em estado gravíssimo, onze em estado moderado e consciente, e duas mortas. As ambulâncias do Corpo de Bombeiros encaminharam 12 vítimas para unidades de saúde, enquanto uma ambulância da Prefeitura levou outras três, com ajuda de um bombeiro que acompanhou o trajeto. O local do acidente foi preservado e os objetos entregues à autoridade policial. As vítimas que morreram foram encaminhadas para instituto médico legal (IML). As circunstâncias da colisão serão apuradas.

