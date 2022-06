Regional 07/06/2022 07:16 www.folhamax.com Coronel da PM é detido embriagado e tenta dar "carteirada" em Cuiabá Foto: Reprodução O coronel reformado da Polícia Militar, Elierson Metello de Siqueira, foi detido na Operação da Lei Seca que ocorreu na madrugada deste domingo (05) na Avenida Antártica, no bairro Santa Rosa, em Cuiabá. Além dele, outros 14 motoristas foram presos por dirigirem embriagados na Capital. De acordo com a reportagem do programa Comando Geral (TV Cuiabá), próximo ao no fim da operação, o coronel teria passado pelo local atropelando todos os cones, quando foi abordado por um agente da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB). Elierson estaria visivelmente embriagado, comprovado com a realização do teste do bafômetro. O coronel teria ainda tentado dar uma "carteirada" no agente, para escapar da prisão. O delegado responsável pela operação interviu na situação. Com a comprovação da embriaguez, o militar reformado foi levado à delegacia, autuado por direção de veículo sob influência de álcool. LEI SECA Quinze pessoas foram presas por embriaguez ao volante e 101 veículos foram fiscalizados na 54ª edição da Operação Lei Seca, realizada na madrugada deste domingo (05.04), na Avenida Antártica, no bairro Santa Rosa, em Cuiabá. A ação também contou com mais de 73 autuações, lavradas por diversas irregularidades no trânsito. Ao todo, a iniciativa realizou 109 testes de alcoolemia e recolheu 30 CNHs. Dos 101 veículos fiscalizados, 54 foram autuados e 49 recolhidos, sendo 47 carros e duas motos

