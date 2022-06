Um homem de 27 anos procurou a polícia militar de Carlinda nesta segunda-feira (6), após ser vítima de um estelionatário. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu a cobrança de um boleto de seu veículo no valor de R$ 3.418,59 (três mil quatrocentos e dezoito e cinquenta e nove reais) via aplicativo WhatsApp de um número com DDD de São Paulo, se passando por uma agência bancária.

A vítima efetuou o pagamento no dia 30 de maio, em dinheiro em uma conta no mercadopago.com. Depois de efetuar o pagamento a vítima verificou os dados do recebedor que não era endereçado ao banco, momento que percebeu que havia caído em um golpe.

O caso foi registrado como estelionato e encaminhado à Polícia Civil.