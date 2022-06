Regional 07/06/2022 16:29 Gazeta Digital Tentativa de chacina deixa 3 feridos e um morto em Vera Reprodução / Info News Uma tentativa de chacina deixou um homem morto e 3 pessoas gravemente feridas na noite dessa segunda-feira (6), no Centro de Vera (458 km ao Norte de Cuiabá). O suspeito, que aparentemente realizou os disparos sozinho, fugiu na garupa de uma moto após cometer o crime. Até o momento ele não foi identificado. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta 21h por populares que escutaram disparos de arma de fogo em uma residência, que acolhia trabalhadores de uma usina no município. Ao chegar no local, os policiais já encontram as vítimas caídas no mesmo cômodo, sendo socorridas por uma equipe médica. Elas foram atingidos por disparos na cabeça e em outras partes do corpo. O local estava repleto de sangue. As 4 vítimas, que possuem a idade entre 18 e 30 anos, foram encaminhados para o Pronto Atendimento de Vera. Um deles não resistiu e acabou morrendo em seguida. Os outros foram transferidos para o Hospital de Sorriso em estado grave. Dinâmica do crime Conforme os policiais, na cena do crime, testemunhas contaram que flagraram um homem encapuzado, usando roupas escuras, saindo da casa e seguindo em direção da rua México. Depois, ele subiu na garupa de uma motocicleta e os dois fugiram. O atirador entrou na casa e começou a disparar. As vítimas, quando ouviram os tiros, tentaram correr para outro cômodo, mas acabaram atingidas. Cena do crime foi isolada para os trabalhos da Perícia Oficial e Polícia Civil.

