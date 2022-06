Regional 08/06/2022 10:51 Folha Max Catador de recicláveis encontra corpo no "lixão" de Cuiabá O corpo de um homem, identificado como Max Alexsandre Dantas Simão, foi encontrado próximo de um lixão na comunidade São Gerônimo, zona rural de Cuiabá, no final da tarde de terça-feira (7). A vítima estava desaparecida há cerca de um mês. Segundo informações a Polícia Civil, um catador de lixo encontrou o corpo na região do Lixão, por volta das 17h, e acionou as autoridades. O corpo foi encontrado dentro de uma valeta rasa, em avançado estado de decomposição. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e identificação. A vítima usava uma camiseta de cor vinho e uma bermuda escura. No bolso do homem havia um cartão com o nome de Max, único documento de identificação encontrado no local. Uma faca de serra de cabo azul estava ao lado do corpo. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e já está investigando o caso.

Voltar + Regional