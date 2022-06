Regional 08/06/2022 10:57 Só Notícias/Kelvin Ramirez e Lucas Torres, de Sorriso Mulher morre em acidente na BR-163 em Sorriso; motorista não é localizado foto: Só Notícias/Lucas Torres) Uma mulher, ainda não identificada, morreu esta madrugada, ao ser atropelada por um veículo (não identificado), no perímetro urbano da rodovia federal. Equipes de resgate da Rota do Oeste e do Corpo de Bombeiros foram socorrê-la e constataram o óbito. De acordo com o perito criminal Gledson Emiliano, marcas do pneu do veículo apontam que seria caminhão ou carreta. “Ao que tudo indica foi um atropelamento, pois as marcas que nós encontramos no corpo da vítima é que o veículo passou por cima dela. As marcas no corpo indicam que é de um veículo de grande porte”, explicou. Gledson revela que câmeras de segurança nas proximidades podem ajudar na identificação. “As informações que temos quanto da Polícia Civil e da Federal é que o veículo não foi encontrado no local. Será feito investigações para que seja localizado. Há alguns pontos com câmeras aqui nas proximidades. O que foi instruído é que seja verificado essas imagens para identificar”, finalizou. Equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Civil fizeram as análises do local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de necropsia.

