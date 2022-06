Regional 08/06/2022 17:03 Lucas do Rio Verde: Polícia Civil recupera R$ 14 mil subtraídos de vítima que negociava compra de veículo Em mais uma ação integrada, a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) e da Delegacia de Lucas do Rio Verde, região norte do Estado, recuperou R$ 14 mil subtraídos de vítima de golpe pela internet. A vítima de 42 anos compareceu nesta quarta-feira (08.06), na Delegacia de Lucas do Rio Verde, para registrar o boletim de ocorrência de estelionato. O comunicante informou que caiu em um golpe ao negociar a compra de um veículo, bem como transferiu certa quantia em dinheiro para a conta bancária de uma mulher, indicada pelo suspeito. Diante dos fatos narrados e comprovação da transação financeira realizada mediante golpe, a equipe de Lucas do Rio Verde solicitou apoio a DRCI, a qual conseguiu recuperar através de bloqueio parte do valor subtraído da vítima. As investigações continuam visando identificar e responsabilizar criminalmente o autor do delito praticado por meio eletrônico.

Voltar + Regional