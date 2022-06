Regional 08/06/2022 19:01 Reporter MT MT - Mulher não aceita separação, quebra carro do marido e leva surra da outra A Polícia Militar prendeu o casal agressor e o encaminhou para a Central de Flagrantes de Várzea Grande. Foto: Reprodução Foi preso na tarde de terça-feira (07), um casal acusado de agredir uma mulher no Parque do Lago, em Várzea Grande (5 km). A vítima foi casada com o acusado e teria sido agredida por ele e a namorada, a qual ela acusa ser amante. Segundo relatos da vítima, ela e o agressor tiveram uma relação por 13 anos. Entretanto, recentemente ele teria pedido a separação, sem apresentar motivos aparentes. Inconformada, a mulher teria começado a segui-lo para saber o motivo da separação repentina. Ao flagrar ele com outra, ela se revoltou e quebrou parte do carro do ex-marido e partiu para cima dele, agredindo-o. A mulher que estava com o homem a agarrou pelos cabelos e passou a agredi-la. A mulher teria pego um machado e tentado acertar a vítima, mas acabou sendo impedida pelo ex-marido dela. A Polícia Militar prendeu o casal agressor e o encaminhou para a Central de Flagrantes de Várzea Grande.

