Regional 09/06/2022 07:52 G1MT Patati e Patata são vaiados em show não programado em Guarantã do Norte Empresa responsável pela dupla disse que contrato previa apresentação de um material didático e fotos em ambiente escolar. A prefeitura diz que houve um erro de interpretação e isentou palhaços de responsabilidades pelo show. O que era para ser uma pequena apresentação dos palhaços Patati e Patatá numa escola de Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá, se transformou em uma polêmica envolvendo os artistas e a gestão pública. É a que a prefeitura anunciou um show da dupla como parte das celebrações do aniversário de 41 anos da cidade, apesar de o contrato prever uma apresentação de um material dos palhaços numa escola, com direito a fotos em ambiente escolar. Pegos de surpresa para o show, segundo a empresa responsável pelos palhaços, Patati e Patatá subiram no palco, no sábado (4), cantaram quatro músicas e foram vaiados. Nesta terça-feira (7), a prefeitura afirmou, em nota, que houve um erro de interpretação, isentou os palhaços de responsabilidades pela apresentação e disse que o show com os artistas não estava mesmo previsto. "Reiteramos nosso pedido de desculpas ao Patati Patatá por toda a confusão e aproveitamos para reforçar nosso respeito e admiração pela marca", diz trecho da nota. Ao chegarem na cidade, os artistas foram levados para o local do show, onde o público infantil aguardava a apresentação anunciada pela prefeitura. Sem o aparato cenográfico das apresentações, os palhaços subiram no palco e cantaram quatro músicas. Um homem não identificado pegou o microfone do palco e pediu para o público vaiar a dupla. O que dizem os palhaços A empresa Rinaldi Produções, dona da marca dos palhaços, disse que o material didático foi entregue ao município ainda no mês de maio. Em nota, a empresa afirmou, também, que os palhaços foram pegos de surpresa ao chegarem na cidade, uma vez que o combinado era para a dupla tirar fotos em um ambiente escolar, com um grupo de professores e alunos, e não para serem levados até uma praça pública diante de uma multidão. "Ao chegarem na cidade para realizarem a participação no projeto pedagógico, a dupla foi surpreendida por toda esta situação, inclusive sequer tinham os componentes necessários para um show deste porte, que inclui cenários lúdicos, adereços cenográficos, equipamentos técnicos de som e iluminação, ballet e outros personagens que compõem o espetáculo." Repercussão Para Silvio Dutra (PP), vereador do município, a prefeitura teve uma atitude populista. "Para mim, o prefeito agiu politicamente para vaiar a marca Patati e Patatá, uma irresponsabilidade sem precedentes. É complicado. Foi uma atitude política e populista por parte da gestão e não poderia ter acontecido", afirmou. Veja vídeo:

