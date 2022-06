Regional 09/06/2022 08:44 Motorista desvia de motociclista ‘invade’ canteiro e derruba palmeira em Lucas do Rio Verde Foto: João Ricardo/CenárioMT O motorista de uma pick-up Fiat Strada (de cor branca) invadiu o canteiro central da Avenida Goiás, quase em frente ao estádio Municipal Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, na noite desta quarta-feira (09). Segundo informações da PM, o condutor do Strada disse que trafegava pela avenida, e ao evitar bater em um motociclista, fez uma manobra brusca, perdendo o controle do veículo e derrubando uma das palmeiras plantadas no canteiro. O motorista estava sozinho no veículo e não teve ferimentos, mas sua pick up ficou com a parte frontal bastante destruída. Guardas civis estiveram no local atendendo a ocorrência e organizando no tráfego de veículos na avenida.

